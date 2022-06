A Secretaria de Saúde de Americana já vacinou 40.236 pessoas contra a gripe e o sarampo durante a campanha de vacinação, que teve início no dia 27 de março, com previsão de término no dia 3 de junho, e prorrogada até o dia 24 de junho, pelo Ministério da Saúde.

Do total de vacinados contra a gripe, 22.847 são idosos, 3.819 trabalhadores que atuam na área da saúde humana, 3.577 crianças, 2.641 pessoas portadoras de comorbidade, 721 pessoas privadas de liberdade, 646 professores, 544 gestantes, 136 funcionários do sistema prisional, 121 caminhoneiros, 62 trabalhadores do transporte coletivo, 59 puérperas, 59 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 34 pessoas portadoras de deficiência permanente, 23 integrantes das forças armadas e 783 pessoas dos diversos públicos, que se vacinaram em clínicas particulares.

Já contra o sarampo foram 4.164 pessoas imunizadas, sendo 3.808 crianças e 356 profissionais da saúde.

Ambas as vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 15h30.