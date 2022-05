Desde o início da campanha contra a gripe, em 27 de março, a Secretaria de Saúde de Americana já vacinou 20.224 pessoas contra a gripe. Foram vacinados 15.936 idosos, 3.098 profissionais de saúde, 1.096 crianças, 84 gestantes e dez puérperas.

A campanha segue até o dia 3 de junho e a vacina continua disponível em todas as unidades básicas de saúde, das 13h às 15h30.

Os idosos precisam apresentar um documento com foto, comprovante de endereço e o cartão SUS. No caso dos profissionais da saúde, além desses documentos, também é necessária a comprovação de vínculo trabalhista, o que pode ser atestado pela carteira de trabalho, holerite, declaração da empresa ou contrato de trabalho.

O vínculo vale tanto para quem reside fora, mas atua em algum serviço de saúde de Americana, como para quem reside no município, mas trabalha em algum serviço de outra cidade. Nesse caso, não basta apenas comprovar ser um profissional de saúde, mas é preciso demonstrar que esteja atuando no mercado de trabalho.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, os trabalhadores de saúde contemplados nesse grupo compreendem aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

Sarampo

Paralelamente à campanha contra a gripe, o município vem realizando a campanha contra o sarampo, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde. A vacinação contra o sarampo teve início no dia 4 de abril e, até agora, foram aplicadas 1.432 doses, sendo 305 em profissionais de saúde e 1.127 em crianças.

Assim como a vacina contra a gripe, a do sarampo também continua disponível em todas as unidades básicas de saúde, cuja campanha também termina no dia 3 de junho.