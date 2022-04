Americana recebe, nos dias 23 e 24 de abril, um campeonato de adestramento na modalidade mondioring. A atividade será realizada pela Shipzz Dog Ranch – Pet Shop Hotel & Adestramento, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes. O campeonato ocorrerá no Centro Cívico, a partir das 8 horas, quando adestradores da região Sudeste do Brasil apresentarão o trabalho realizado com os cães, assim como o patrimônio genético dos animais.

O mondioring é um esporte internacional praticado desde os anos 1980, com a finalidade de destacar aptidões dos cães, a qualidade de seu adestramento, o controle de seu condutor e o patrimônio genético do animal.

Os cães passarão por provas de obediência, saltos e proteção. A organização aposta em um ambiente que remeta ao universo country e atraia o público em geral. A estrutura contará, ainda, com feira livre de produtos de agricultura familiar, food trucks e barracas de produtos para cães. A Faculdade de Americana (FAM) também estará presente com estagiários do curso de medicina veterinária para orientações e eventuais encaminhamentos.

A entrada será um quilo de ração seca ou quatro sachês de ração úmida para cães ou gatos, que serão destinados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).