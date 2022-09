A 64ª edição dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo chegou ao fim no último final de semana, com Americana somando 109 pontos, na quarta colocação, atrás de Indaiatuba (1ª), Rio Claro (2ª) e Campinas (3º). A decisão da cidade campeã veio na reta final, com as provas de ciclismo e ginástica artística.

“Quero parabenizar os atletas que participaram dos Regionais que, com muita garra, conquistaram várias medalhas e obtiveram uma boa colocação”, disse a secretária de Esportes de Americana, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.

Os resultados obtidos por Americana em algumas modalidades garantiram vaga para os Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que serão realizados em outubro na cidade de São Sebastião, litoral paulista.

Na categoria livre, as equipes de handebol feminino, judô masculino, karatê feminino e voleibol feminino obtiveram índice para participar dos jogos.

As meninas da ginástica rítmica, categoria até 14 anos, também conseguiram os pontos necessários para a competição.

No karatê masculino individual, Matheus Henrique Oyan Domenico disputará a categoria kumitê absoluto, peso livre.

O atletismo também conseguiu índices para participação:

– Gabriel José Luiz, nos 100 metros rasos

– Luan Bissoli, nos 800 mil metros e 10 mil metros rasos

– Marcio da Costa Silva, no lançamento de disco

– Edson Pereira Moura, no lançamento de dardo

– Felippe da Silva Braga, no lançamento de martelo

– Dara Gabriela F. da Silva, no arremesso de peso

“Desejo boa sorte aos atletas que vão para o Abertos do Interior. Tenho certeza de que farão uma boa competição”, afirmou a secretária Grasiele.

Os Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni” são disputados desde 1936, mas deixaram de ser realizados nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia. Neste ano, a competição deve reunir cerca de 15 mil atletas competindo em 27 modalidades diferentes.