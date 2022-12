Foto Ilustrativa / Câmara Municipal de Gramado

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta terça-feira (13) o projeto “Centro Vivo e Conectado”, que contará com uma série de ações para ressignificar a região central da cidade e fortalecer o comércio local. Entre as novidades, está a “Rua Viva”, que consiste na cobertura da Rua Vieira Bueno, estimulando a instalação de estabelecimentos gastronômicos e a realização de eventos no local.

O projeto foi apresentado durante coletiva de imprensa realizada no gabinete do prefeito, com a presença do presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), que é parceira da iniciativa, Marcelo Fernandes.

Também participaram da apresentação o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário de Desenvolvimento Econômico Rafael de Barros, o secretário de Planejamento Diego Guidolin, o chefe de gabinete Franco Ravera Sardelli, e o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação Allisson Roberto.

O objetivo do projeto é conectar os principais pontos com potencial turístico, cultural e de comércio de toda a região central, atraindo as pessoas ao Centro.

O projeto “Rua Viva” irá transformar o calçadão da Rua Vieira Bueno em uma rua coberta, “instagramável” (com cenários para os visitantes tirarem fotos), e com potencial de receber estabelecimentos gastronômicos e atividades culturais.

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi destacaram que o investimento na região central é uma medida importante para fomentar o comércio local, com objetivo de gerar emprego e renda.

“Um comércio forte resulta em mais arrecadação, e isso reforça o caixa da prefeitura para que possamos investir em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura, entre outras. Um projeto ousado e que irá ressignificar a nossa região central”, afirmou Chico.

“Essa é uma demanda antiga dos comerciantes da região central. A população americanense merece um espaço bonito e bem cuidado para viver bons momentos em família”, disse Odir.

“Esse é um plano para dar um novo sentido para a região central, algo que estava no plano de governo do prefeito e que vamos trabalhar para realizar. Vamos dar mais vida para aquela região, o que vai ajudar o comércio do entorno. Queremos dar um motivo a mais para as pessoas frequentarem uma área histórica na cidade”, afirmou o secretário Rafael de Barros.