Americana terá “Rota Cervejeira” com 10 cervejarias e espaço kids

Americana faz parte da Região Turística Bem Viver, composta ainda pelos municípios de Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré e a promoção do Rota Cervejeira atrairá olhares para o turismo americanense, como detalhou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria ao fazer um histórico do desenvolvimento do projeto.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou, nesta quinta-feira (30), a realização do evento Rota Cervejeira Americana 2023, idealizado para valorizar o setor gastronômico da cidade. O evento será realizado nos dias 20 e 21 de maio, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), com a participação de cinco cervejarias artesanais de Americana e outras cinco da região.

“O Rota surgiu em um encontro de prefeitos em setembro de 2022. Tão logo terminada essa reunião, nosso prefeito Chico Sardelli se propôs a ser o anfitrião da primeira edição desse evento, que parte da necessidade de se criar uma ação gastronômica para fomentar o setor”, explicou.

O evento pretende fomentar e difundir a rede gastronômica de Americana, valorizando o empreendedor local e incentivando o turismo ao promover o desenvolvimento da economia criativa ligada ao setor de alimentos e bebidas. Além disso, o Rota Cervejeira promoverá uma nova opção de lazer aos americanenses e aos moradores da região. O evento foi idealizado pela Unidade de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com a participação do Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Dez cervejarias artesanais da região estão confirmadas na primeira edição do Rota Cervejeira: as americanenses Kalango Cervejaria, Knights Cervejaria, Marés Cervejaria Artesanal, Seven Hands Cervejaria e Hopbeer e as “estrangeiras” Maali (Campinas), Gravetos (Valinhos), IB (Campinas), Sancta (Santa Bárbara d’Oeste) e Toca da Mangava (Campinas).

O edital do chamamento público para empresas do setor gastronômico de Americana será publicado hoje em edição extraordinária do Diário Oficial. Poderão se credenciar empresas do ramo, com no mínimo dois anos de atividade, interessadas em comercializar alimentos e bebidas não alcoólicas na área gastronômica do evento, no espaço externo do CCL.

Dez estabelecimentos como bares, lanchonetes e restaurantes que comercializem pratos típicos de bares ou botecos participarão do evento. O credenciamento será feito por ordem cronológica de inscrição, considerando o cumprimento das exigências previstas no edital, ficando os demais interessados na lista de espera. A análise e seleção das empresas participantes será feita por uma comissão específica composta por dois servidores da secretaria e dois conselheiros do Comtur.

As inscrições para o edital de chamamento público para credenciamento de estabelecimentos vão até 14 de abril e a divulgação dos credenciados ocorrerá até dia 25.

Em razão da parceria com o Polo Cervejeiro, o edital não prevê o credenciamento para venda de bebidas alcoólicas, já que o principal atrativo do evento será a cerveja artesanal, comercializadas exclusivamente pelas cervejarias associadas ao Polo Cervejeiro, selecionadas de acordo com os critérios da Diretoria, dada a preferência de participação às cervejarias do município organizador, com sorteio das demais participantes.

ATRAÇÕES

Além das atrações gastronômicas, o Rota Cervejeira Americana 2023 contará com uma programação musical nos dois dias. No sábado, das 11h às 22h, se apresentam as bandas e grupos Duetz4Fun, UP Blues Quarteto e Rock N’ Roça. No domingo, o evento ocorre das 11h às 21h e estão confirmados os shows de Geraldo Barbablue, Banda PlayGround e Banda London.

Haverá ainda Espaço Kids – e o edital de credenciamento para empresas de recreação no setor infantil também será publicado. Empresas com dois anos de atividade e que ofereçam os serviços de monitores, brinquedos infláveis e outros destinados ao público infantil podem participar.