O prefeito Chico Sardelli assinou nesta quarta-feira (16) o contrato de concessão de uma área localizada no bairro Terramérica para a Associação Projeto Vida Especial Americana. A entidade irá instalar no local um parque inclusivo para realizar atividades com crianças e adolescentes com deficiência.

O terreno fica na Rua Miquelina Ardito Faraone e tem 5,3 mil metros quadrados. A concessão tem prazo de 20 anos e pode ser renovada por igual período.

De acordo com os representantes da entidade, na área concedida será instalado um parque inclusivo e interativo para ampliar as atividades do grupo, que tem 20 anos de atuação no município. O espaço terá salas de atividades pedagógicas, terapia, teatro e canto, horta sensorial, pista de caminhada, brinquedos adaptados, quadra de esportes para cadeirantes, entre outros.

O prefeito Chico e o vice-prefeito Odir destacaram a importância deste projeto para a cidade e região, sobretudo porque, segundo a entidade, trata-se de uma iniciativa inédita no Brasil.

“Que alegria saber que Americana terá um espaço como esse no futuro. Uma área que vai possibilitar a interação e o desenvolvimento das nossas crianças. Desejo muito sucesso ao projeto”, afirmou Chico.

“Conheço o trabalho da entidade há muitos anos e sei da dedicação de todos os voluntários. Com certeza muitas vidas serão transformadas por meio desse trabalho”, afirmou Odir.

A representante da entidade Silvia Sales, que é uma das idealizadoras do projeto do parque, afirmou que o projeto vai beneficiar crianças de Americana e também da região.

“Vamos construir um parque adaptado, onde vamos receber todas as crianças com necessidades especiais, não só de Americana, mas de toda a região. Vamos conseguir deixar isso pronto para que as crianças possam se encontrar e ter momentos de lazer. Só temos a agradecer essa oportunidade e essa credibilidade. Gratidão imensa à Prefeitura de Americana, que nos recebeu com muito carinho”, disse Silvia.