Americana realizará a I Feira Ambiental, a FEAMA, no domingo (5), das 9h às 18h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1293, com entrada franca. O evento faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana, em parceria com mais de 40 instituições e colaboradores, segundo o secretário da pasta, Fábio Renato de Oliveira.

“Buscamos envolver nas ações o maior número possível de participantes para que sejam multiplicadores das informações e do propósito principal, que é a sustentabilidade e preservação do meio ambiente, uma das prioridades do prefeito Chico Sardelli. Por isso, agradecemos todas as parcerias conquistadas e o engajamento de cada um da prefeitura, de toda a nossa equipe da Administração Municipal, nas ações da Semana do Meio Ambiente de Americana. Que a nossa população possa prestigiar e aproveitar todas as atrações, cursos e atividades preparadas especialmente para reforçarmos a importância da conscientização e das mudanças simples de atitudes em prol da preservação da natureza”, disse o secretário de Meio Ambiente.

Durante a realização da FEAMA, foram programadas a exibição de vídeos selecionados (no auditório do CCL), apresentações culturais e de entretenimento (no barracão próximo ao Judô), apresentação do Canil da Guarda Municipal, Banda Municipal, Dança Circular (CIVI – Professor Fatal – Rotary Clube), e a divulgação dos ganhadores do concurso “O Clima Muda e Nossas Vidas Também”.

A população terá várias atividades gratuitas de lazer, como cama elástica, pipoca, algodão doce, contação de histórias, brincadeiras, jogos educativos, pintura e desenhos (tenda Unimed – Unisal – Rotary Clube), troca de sabão por óleo usado (tenda São Vicente). Também serão promovidas ações para arrecadação de roupas de inverno, ração, alimentos, remédios, cabelo e tampinhas, que serão doados para entidades e Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Durante a feira será realizada ainda doação de mudas, Escolinha de Trânsito, ação “Bem-estar animal’, com vacinação, microchipagem, vermifugação, cadastramento de castração, orientação veterinária e adoção de filhotes.

Diversas exposições poderão ser visitadas com apresentação de trabalhos de produtores locais, de produto de defensivo orgânico da empresa Toyobo, de desenhos, simulador de economia de energia de carro elétrico, motos e bicicletas, móveis e artes confeccionados com reaproveitamento de resíduos, exposição de suculentas e memorial itinerante, maquete da dengue, da Unidade de Limpeza Pública e da SMA, do PCJ e Ecosuporte, DAE, Empresa MB, exposição de equipamentos, carros oficiais e maquinários da SMA, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal, GPA, entre outras atrações.

A abertura oficial da Semana do Meio Ambiente de Americana será realizada nesta sexta-feira (3), Dia Nacional da Educação Ambiental, das 9h às 12h, na Praça Manoel Françoso (Avenida Gioconda Cibin).

No sábado (4), das 8h30 às 12h, na Câmara Municipal (Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835), haverá o julgamento dos trabalhos do concurso “O Clima Muda e Nossas Vidas Também”, exposição da composteira, painel de fotos e Cartilha de Projetos e plantio da árvore símbolo de Americana, o Ipê branco.

A programação da Semana de Meio Ambiente de Americana, incluindo todos os cursos, workshop e palestras, está disponível no site da prefeitura: americana.sp.gov.br