Numa iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), órgão vinculado administrativamente à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o município de Americana foi contemplado com um curso básico de capacitação em Libras, modalidade EAD, com setenta vagas. O curso é ofertado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, sem nenhum custo ao município ou aos interessados.

Serão 40 horas de curso, divididas em 30 horas de aulas on-line ao vivo pela plataforma ZOOM, e 10 horas de atividades assíncronas, ou seja, aulas gravadas pelo professor sobre determinado conteúdo. O início do treinamento está previsto para 5 de julho, com conclusão em 4 de agosto, com aulas às terças e quintas-feiras, das 19 às 22h.

A articulação para preenchimento das vagas está sendo feita pelo setor de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência da Unidade de Direitos Humanos da SASDH. Podem participar do curso funcionários das diversas secretarias municipais, principalmente aquelas que exercem funções de atendimento ao público (Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos, Cultura e Turismo, Planejamento, Esportes, Obras e Sistema Viários), além de servidores da GAMA, Diretoria Regional de Ensino, Fusame, delegacias de Polícia, integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e demais órgãos envolvidos na proteção e atendimento às pessoas com deficiência.

A presidente do CMDPD, Maria Gonçalves, comemora a contemplação do município com o curso e diz que o Conselho está pleiteando outras iniciativas para garantir os direitos da pessoa com deficiência e promover a inclusão dessas pessoas. “A administração Chico Sardelli está empenhada em atender às pessoas com deficiência de forma inclusiva. Nessa gestão fizemos a ativação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e estamos trazendo outras iniciativas para aumentar nossos serviços para esse público. Além disso, com a capacitação estamos atendendo ao artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Para participar do curso, os interessados devem efetuar a inscrição no link https://formularios.cti.org.br/inscricoes-curso-de-libras-americana/ .