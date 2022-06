A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, realiza no dia 3 de julho, às 7h, na Rua Abrahim Abraham, 97, próximo da APAE, em Americana (SP), a Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, em parceria com a Chelso.

As inscrições são solidárias, por meio da doação de um kit de alimento não perecível, e podem ser feitas pelo site https://chelso.com.br/site/corrida-gratuita-solidaria-suzano-faz-bem/. A ação tem como objetivo incentivar a prática de esportes e a integração da comunidade. Cada participante pode optar pelas modalidades corrida (5km ou 10km) ou caminhada (5km). Os itens arrecadados no evento serão doados para entidades beneficentes da região.

“Estamos felizes por realizar nosso evento esportivo, Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, aqui em Americana. Acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo e ficamos contentes em colaborar com o bem-estar e a qualidade de vida de colaboradores, familiares e comunidade, além de unir a essa ação o propósito solidário de beneficiar outras pessoas”, afirma a coordenadora de Saúde, Qualidade de Vida e Ergonomia da Suzano, Denise Alegrette.

No local também serão realizadas atividades para as crianças acima de 6 anos. Todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 serão adotadas para garantir a segurança e a saúde de todos(as).

Premiação

Todos(as) que completarem o percurso receberão uma medalha de participação. Os(as) cinco primeiros(as) colocados(as) no ranking geral da corrida, de 5km ou 10km, e os(as) três primeiros(as) por cada categoria (masculino, feminino e por faixa etária a cada 10 anos) receberão também troféus.

Sobre a Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br