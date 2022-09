A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta sexta-feira (9), que o município registrou um óbito causado pela Covid-19. Apesar disso, o município também registrou taxa zero de ocupação em leitos de UTI, destinados aos pacientes com Covid. Atualmente, apenas um paciente se encontra em leito de enfermaria, no Hospital Unimed.

O óbito se refere a um homem de 93 anos, morador do bairro Mollon. Ele tinha Diabetes, hipertensão arterial e Alzheimer. Ele estava internado em hospital particular e faleceu no dia 23 de julho. O caso estava registrado como sendo de um morador de Santa Bárbara d’Oeste, devido à localização da residência. Porém, após revisão geográfica, os serviços de saúde de ambos os municípios constataram se tratar de um paciente de Americana.

De acordo com a Vigilância, nesta sexta-feira não foi possível a extração dos casos positivos, devido à lentidão no sistema de informação do Ministério da Saúde. Portanto, a atualização do boletim ocorre apenas sobre os casos de internação, altas e óbitos.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é de 44.991 casos positivos, sendo 1 internado, 28 em isolamento domiciliar, 997 óbitos e 43.965 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 91.493 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

Nesta sexta-feira (9), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de zero para leitos com respiradores (de 18 no total, nenhum ocupado) e de 4% para leitos sem respiradores (de 25 no total, 1 ocupado).

Ocupação por unidade hospitalar

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é zero para leitos com respiradores (de 4 no total, nenhum ocupado) e zero para leitos sem respiradores (de 3 no total, nenhum ocupado);

No Hospital São Lucas, a taxa é zero para leitos com respiradores (nenhum leito disponibilizado) e zero para leitos sem respiradores (nenhum leito disponibilizado);

No Hospital São Francisco, a taxa é zero para leitos com respiradores (de 10 no total, nenhum ocupado) e zero para leitos sem respiradores (de 14 no total, nenhum ocupado);

No Hospital Unimed, a taxa é zero para leitos com respiradores (de 4 no total, nenhum ocupado) e de 12,5% para leitos sem respiradores (de 8 no total, 1 ocupado).