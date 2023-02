Americana tem curso gratuito de salgadaria

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), da Vila Mathiensen, está com inscrições abertas para o curso “Salgadaria”, totalmente gratuito. O programa conta com o apoio do Senac.

As aulas são destinadas para as pessoas que querem atuar na gastronomia e em serviços de alimentação como lanchonetes, padarias, confeitarias, bares, restaurantes, buffets, entre outros.

O curso começa em 27 de fevereiro e será no SESPA (Serviço Social Presbiteriano Americana). A idade mínima para participar é 16 anos, e as vagas são limitadas.

O SESPA fica à Rua Pica-Pau, nº 80, Jardim dos Lírios, e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (19) 3407-5128.

Serão realizadas aulas práticas e o aluno irá aprender a preparar, precificar e distribuir salgados diversos, além de controlar e organizar estoques e ambiente de trabalho, aplicando boas práticas imprescindíveis para serviços de alimentação. Após a conclusão do curso o aluno irá receber certificado da escola técnica.

O “Salgadaria” faz parte do Programa Futuro Certo, uma parceria entre as secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico.

