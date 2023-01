Americana tem 600 vagas de emprego na área da saúde

A Saúde de Americana vai contar com aproximadamente 600 novos funcionários. A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) que venceu o chamamento público para administrar o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, está abrindo processo seletivo para a contratação de cerca de 600 funcionários, incluindo PCD´s (Pessoas com Deficiência) e formação de cadastro reserva.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo sábado, dia 21 de janeiro, até às 18h, por meio do link: https://forms.gle/31nqCEXs3LwHpohD8 .

As vagas são referentes ao gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços no HM, na Unacon e na UPA Cillos, nas seguintes funções: analista administrativo; analista de departamento pessoal; analista contábil; analista de custos; analista de faturamento; analista de patrimônio; analista de RH; analista de tecnologia da informação; analista financeiro; assistente administrativo; assistente de departamento pessoal; assistente de faturamento; assistente social; assistente de almoxarifado; assessor de comunicação; auxiliar administrativo; auxiliar de almoxarifado; auxiliar de farmácia; auxiliar financeiro; comprador; enfermeiro assistencial; enfermeiro assistencial oncologia; enfermeiro SCIH/epidemiologia; enfermeiro assistencial obstétrico; farmacêutico; farmacêutico clínico oncológico; farmacêutico clínico; instrumentador cirúrgico; lactarista; motorista; nutricionista clínica; psicólogo clínico; psicólogo RH; técnico de imobilização; técnico de segurança do trabalho; técnico de enfermagem e telefonista.

O processo seletivo será composto de 04 (quatro) etapas: Inscrição; Análise Curricular; Prova Técnica e Entrevista Técnica. As provas serão realizadas nos dias 26 e 27 de janeiro.

“Os novos profissionais passarão a fazer parte do nosso quadro para um atendimento ainda mais eficiente e humano. É a premissa principal da Administração do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Todas as etapas do processo seletivo podem ser acompanhadas no site da Santa Casa de Chavantes: www.santacasachavantes.org .

