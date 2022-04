A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, nesta segunda-feira (25), mais um óbito por dengue em Americana, classificada como dengue hemorrágica pelo estado clínico da paciente. Trata-se de uma mulher, de 43 anos, moradora do bairro Antônio Zanaga, que foi internada no dia 28 de março, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, vindo a óbito no dia 29 de março. O município contabiliza agora quatro óbitos causados pela doença.

Esta foi a segunda morte em um prazo de uma semana. Durante o período de evolução da doença, a paciente apresentou febre, dores musculares e articulares, dor abdominal, queda de pressão arterial, dor de cabeça, manchas pelo corpo (exantema), além de anúria (ausência de drenagem da urina). Nesta segunda-feira, o município teve descartado pelo Instituto Adolfo Lutz outro óbito que estava sendo investigado para dengue. Americana possui ainda dois casos de óbitos de pacientes residentes que seguem sob investigação laboratorial.

Desde o início do ano foram realizadas 1.901 notificações de casos suspeitos, dos quais 1.098 casos confirmados (positivos), 717 descartados e 86 casos ainda aguardam resultados de exames.