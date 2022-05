A Prefeitura de Americana realiza, no próximo domingo (15), o primeiro “Social Pet”, evento idealizado para reunir tutores e seus pets e incentivar a adoção de animais. O encontro acontece no Portal de Americana, a partir das 9h, em uma realização da Secretaria Municipal de Esportes em parceria com a ONG Adoção CCZ, com a apresentação de animais que aguardam adoção no Centro de Controle de Zoonoses. O cão Bolt, do Canil da Guarda Municipal de Americana (Gama), estará presente.

“Será um grande momento de interação e conscientização da importância da adoção e dos cuidados com os animais de estimação. Acreditamos que a realização do evento dentro do programa ‘Esporte e Lazer na Cidade’, que acontece todo domingo no Portal, vai levar esta mensagem ainda mais longe”, declarou a secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.

O prefeito Chico Sardelli citou o esforço conjunto das demais pastas no atendimento aos animais para a oferta de qualidade de vida também a eles e seus tutores. “Nossas secretarias trabalham unidas no atendimento de questões ligadas à promoção de um ambiente saudável para a convivência em coletividade e a realização do evento Social Pet é uma destas ações”, destacou Chico.

No domingo, os participantes do evento também encontrarão no local a venda de artesanatos para auxiliar o custeio de tratamentos veterinários dos animais em abrigo, como guardanapos, chaveiros, lixos para carro, entre outros itens.

A empresa comercial Padovani, apoiadora do evento, estará presente com o oferecimento de “Pit Stop” para os animais presentes e a Gama fará uma demonstração de adestramento com o cachorro Bolt, do Canil da corporação.

“Fico feliz em ver as equipes da Romu Canil desenvolvendo um trabalho socioeducativo em prol da população com o cão Bolt, que é treinado para apresentação de Show Dog”, disse o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.