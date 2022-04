A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Americana, localizada na Região de Campinas, promove entre os dias

20 e 29 de abril a Semana Fashion Revolution. Gratuito e

aberto ao público, o evento faz parte do maior movimento ativista de moda do mundo. Para participar das palestras, exposições e oficinas é necessário se inscrever pela internet – confira a programação completa.

“Vamos abordar temas como moda sustentável e trabalho escravo na confecção de roupas, entre outros”, explica a professora do curso superior de tecnologia de Têxtil e Moda da Fatec, Maria Adelina Pereira. Ela organizou o evento junto com a colega Maria Alice Ximenes e as alunas Ariane Silva e Naja Paulino.

Durante a Semana Fashion Revolution os corredores da

Fatec estarão repletos de estandes para exposição de diversos

artigos de moda. Além das oficinas, os visitantes poderão

participar de palestras presenciais e online com nomes do

mercado de moda como Thamires Pontes, Juliana Carneiro, Karolina Seixas e Ego Oliver.

Serviço

Semana Fashion Revolution

Local: Fatec Americana

Rua Emílio de Menezes, s/nº – Gleba B, Vila Amorim

Data: de 20 a 29 de abril

Horário: confira a programação

Inscrições: pela internet