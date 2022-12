O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 548 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

VAGAS CADASTRADAS NO SITE

Acabador para Marmoraria – Com Experiência 1

Açougueiro – Com Experiência 6

Ajudante Borracharia – Sem Experiência 1

Ajudante de Açougueiro – Com Experiência 6

Ajudante de Carga e Descarga – Sem Experiência 1

Ajudante de Manutenção Geral – Com Experiência 1

Ajudante de Marmorista – Sem Experiência 1

Ajudante de Operador de Bomba de Concreto – Sem Experiência 1

Ajudante de Padeiro – Com Experiência 2

Ajudante de Produção – Com Experiência 4

Ajudante de Roçador – Sem Experiência 2

Ajudante Geral – Com experiência 6

Ajudante Geral – Sem Experiência 4

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 6

Almoxarife – Com Experiência 1

Analista de Vendas – Com Experiência 3

Assistente Comercial – Com Experiência 1

Assistente de Informática – Com Experiência 2

Assistente de Manutenção – Com Experiência 1

Assistente de Manutenção Predial – Com Experiência 1

Atendente – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Com Experiência 4

Atendente de Loja de Conveniência – Freelancer – Sem Experiência 2

Atendente de Restaurante – Com Experiência 2

Atendente de Restaurante – Sem Experiência 5

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar Contábil – Com Experiência 1

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 2

Auxiliar de Corte – Com Experiência 1

Auxiliar de Costura – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 3

Auxiliar de Cozinha – Sem experiência 2

Auxiliar de Elétrica – Com Experiência 1

Auxiliar de Elétrica Veicular – Sem Experiência 1

Auxiliar de Eletricista – Sem Experiência 13

Auxiliar de Estamparia – Sem Experiência 1

Auxiliar de Estoque – Com Experiência 2

Auxiliar de Garçom – Sem Experiência 1

Auxiliar de Laboratório – Com Experiência 2

Auxiliar de Lavanderia – Sem Experiência 20

Auxiliar de Lavanderia Industrial – Sem Experiência 30

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 5

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 6

Auxiliar de Limpeza de Veículos – Sem Experiência 1

Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 1

Auxiliar de Logística – Com Experiência 1

Auxiliar de Loja – Sem Experiência 2

Auxiliar de Manutenção Mecânica – Diesel – Sem Experiência 1

Auxiliar de Mecânico – Sem Experiência 1

Auxiliar de Mecânico Automotivo – Sem Experiência 2

Auxiliar de Mecânico de Aeronaves – Com Experiência 1

Auxiliar de Movimentação de Materiais – Sem Experiência 15

Auxiliar de Pintura Automotivo – Com Experiência 2

Auxiliar de Produção – Com Experiência 2

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 18

Auxiliar de Serviços Gerais em Limpeza – Com Experiência 1

Auxiliar Financeiro – Com Experiência 1

Auxiliar Geral – Conservação e Manutenção de Rodovias (jardinagem) – Com Experiência 3

Auxiliar Técnico de Projetos – Com Experiência 1

Balconista – Sem Experiência 1

Balconista de Frios – Com Experiência 2

Biomédico – Com Experiência 20

Bordador – Com Experiência 1

Caldeireiro – Com Experiência 2

Calheiro – Sem Experiência 1

Camareiro de Hotel – Com Experiência 1

Caseiro – Com Experiência 1

Comprador Técnico – Com Experiência 1

Controlador de Acesso – Com Experiência 3

Costureira – Com Experiência 2

Cozinheiro – Com Experiência 6

Cumim – Com Experiência 4

Descontaminador de Veículos de Grande Porte – Sem Experiência 5

Designer Gráfico – Com Experiência 1

Eletricista de Manutenção Eletroeletrônico – Com Experiência 1

Eletricista Montador – Com Experiência 1

Eletromecânico – Com Experiência 1

Empregada Doméstica – Sem Experiência 1

Encanador Industrial – Com Experiência 5

Encarregado de Salão – Com Experiência 1

Engrupador – Com Experiência 1

Entregador de Auto Peças – Sem Experiências 1

Entregador de Móveis – Com Experiência 1

Estágio em Engenharia Civil – Sem Experiência 2

Estoquista – Sem Experiência 1

Fiscal de Prevenção de Perdas – Com Experiência 1

Garçom – Com Experiência 9

Gerente de Loja – Com Experiência 2

Gerente de Restaurante – Com Experiência 2

Inspetor de Qualidade – Com Experiência 10

Instalador de Esquadrias de Alumínio e Vidro Temperado – Com Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 1

Lactarista – Com Experiência 1

Lavador de Automóveis – Sem Experiência 5

Lavador de Veículos – Com Experiência 2

Lavagem de Veículos – Sem Experiência 5

Líder de Logística – Com Experiência 1

Líder de Perecíveis – Com Experiência 1

Líder de Produção – Com Experiência 20

Líder Operacional – Com Experiência 1

Lombador – Com Experiência 2

Manobrista – Com Experiência 3

Manutenção Predial – Com Experiência 1

Marceneiro – Sem Experiência 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 19

Mecânico de Manutenção Elétrica CNC – Com Experiência 1

Mecânico de Suspensão – Com Experiência 1

Mecânico de Veículos Automotores a Diesel – Com Experiência 3

Mecânico Diesel – Com Experiência 2

Montador Óptico – Com Experiência 1

Motorista – Com Experiência 1

Motorista Entregador – Com Experiência 2

Motorista Entregador – Sem Experiência 1

Operador Comercial – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 1

Operador de Cobrança – Sem Experiência 6

Operador de Máquinas – Com Experiência 6

Operador de Ponte Rolante – Com Experiência 1

Operador de Roçadeira – Com Experiência 10

Operador de Roçadeira – Sem Experiência 10

Operador de Serigrafia – Com Experiência 1

Operador de Torno CNC – Com Experiência 7

Operador para Marmoraria – Com Experiência 1

Passadeira de Roupas – Lavanderia – Sem Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência 2

Pintor – Com Experiência 1

Pintor Industrial – Com Experiência 2

Porteiro – Com Experiência 6

Profissional de Educação Física com CREF – Com Experiência 6

Rebarbador de Peças – Com Experiência 2

Recepcionista – Com Experiência 4

Repositor – Com Experiência 6

Repositor de Perecíveis – Com Experiência 1

Representante Comercial – Sem Experiência 6

Representante de Vendas – Com Experiência 1

Roçador – Sem Experiência 2

Segurança – Freelancer – Com Experiência 5

Serrador de Mármore – Com Experiência 1

Serralheiro Industrial – Com Experiência 2

Social Media – Com Experiência 1

Soldador – Com Experiência 8

Tecelão – Com Experiência 4

Técnico de Enfermagem – Com Experiência 20

Técnico de Planejamento de Manutenção – Com Experiência 1

Técnico em Telecomunicações – Com Experiência 4

Técnico Químico – Com Experiência 5

Telemarketing – Com Experiência 1

Torneiro Mecânico – com Experiência 5

Torneiro Mecânico Convencional – Com Experiência 1

Trabalhador Rural – Sem Experiência 2

Vendedor de Móveis – Com Experiência 1

Vendedor Externo – Com Experiência 8

Vendedor Externo – Sem Experiência 4

Vendedor Interno – Com Experiência 5

Vendedor Interno – Sem Experiência 4

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

Operador de Caixa – Sem Experiência 1

Operador de Linha de Montagem – Sem Experiência 1

Operador de Loja – Sem Experiência 1