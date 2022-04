Americana sedia, de 28 a 30 de abril, o Encontro Regional de Ensino de Astronomia (EREA), com apoio da Secretaria Municipal de Educação, que será realizado no UNISAL Campus Maria Auxiliadora, no Parque Universitário.

O EREA tem como principal objetivo capacitar professores da Educação Básica – Ensino Fundamental e Médio – da cidade e de municípios da região, no ensino de astronomia e ciências espaciais, além de aproximá-los dos astrônomos e membros da Sociedade Astronômica Brasileira e da Agência Espacial Brasileira. O evento já tem 118 professores inscritos e será comandado pelo professor e astrônomo Dr. João Canalle, coordenador nacional da OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica) e uma das maiores autoridades das ciências espaciais na América Latina.

O EREA foi criado em 2009, Ano Internacional da Astronomia, e esta será a 81º edição do encontro, realizado pela primeira vez na região. “Estou muito feliz em ver Americana contemplada como destino para receber este evento de astronomia que, além de trazer conhecimento para a cidade, ainda vai transmiti-lo aos nossos professores”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

“Esta é uma grande oportunidade para os professores da rede municipal de ensino e, em um cenário mais amplo, para toda a comunidade, que contará com a presença de pesquisadores reconhecidos na condução do evento e na promoção da ciência, da astronomia e da tecnologia”, declarou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

A programação inclui palestras, minicursos e atividades lúdicas como oficinas para montagem e lançamento de foguetes de garrafas pet, comparação dos volumes dos planetas em relação ao Sol, além de sessões no planetário digital itinerante da OBA, entre outras atividades.

Uma das opções abertas ao público e gratuitas é a observação de corpos celestes, no dia 28, às 18h30. Na ocasião, os participantes poderão observar corpos celestes como Canopus Estrela, Sirius Estrela, Nebulosa de Orion, Estrela de Magalhães, Aglomerado caixa de joias, Estrela duplo castor e Estrela dupla rigil ou alfa centauro. “Esta é uma atividade complementar ao EREA, coordenado nacionalmente pelo professor Dr. Canalle. Astrônomos amadores de Americana irão com seus telescópios na Unisal para que a comunidade também possa participar da atividade”, explicou o coordenador local do programa, professor Edvaldo Milan.