O prefeito Chico Sardelli participou na manhã desta quarta-feira (10) de Encontro do Circuito Turístico Bem Viver, formado por Americana, Campinas, Elias Fausto, Nova Odessa, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Monte Mor e Capivari. A reunião foi realizada no Hotel Florença, em Americana, com a presença do secretário de Estado de Turismo, Vinícius Lummertz. O vice-prefeito Odir Demarchi também acompanhou o evento.

Além de Chico, participaram da reunião os prefeitos Cláudio Schooder, o Leitinho, de Nova Odessa, e Maurício Baroni, de Elias Fausto. Os outros municípios foram representados por secretários e técnicos da área do turismo.

No evento, os participantes falaram sobre as vocações e os potenciais turísticos das cidades do circuito, que vão desde o turismo ecológico e de negócios, até o gastronômico, comercial, religioso e ecológico. Também foi feita uma apresentação de profissionais do ramo de cervejas artesanais da região, que abordaram a temática da criação de um Polo Cervejeiro.

“É muito importante que as cidades da região conversem e busquem ações conjuntas para fomentar o turismo, que resulta em geração de emprego e renda. Americana tem um grande potencial turístico e temos buscado explorá-lo. Tenho certeza que esse diálogo com as cidades vizinhas pode render bons frutos”, afirmou o prefeito Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou que os pontos turísticos de Americana têm recebido cada vez mais pessoas nos últimos meses. “Após a pandemia, as pessoas estão em busca de atividades fora de casa para passarem bons momentos em famílias, e nossos espaços têm se mostrado ótimas alternativas de passeio, atraindo pessoas de várias cidades da região, então vamos “, afirmou.

A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Márcia Gonzaga, explicou que o evento foi importante para a integração dos municípios. “Fazer parte deste Circuito e estar no Sismapa do Ministério do Turismo aproxima o município à vislumbrar por recursos vindos dos governos estadual e federal para o desenvolvimento do turismo local. O evento de hoje, com a presença do Secretário Estadual de Turismo e Viagens de São Paulo, veio ao encontro destes objetivos”, disse a secretária.