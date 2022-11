Americana sedia no próximo final de semana a 3ª Copa da Liga de Handebol do Interior, que contará com a participação de oito equipes em duas chaves e com jogos realizados no Centro Cívico. É um torneio rápido, com fases classificatórias no sábado e no domingo, e a semifinal e final também já no domingo.

Segundo o técnico da equipe de Americana, Marcio Broggio, a cidade estará representada pela equipe adulta completada com jogadores da equipe juvenil. “Além da busca pelo título, queremos que os atletas mais jovens ganhem vivência com a equipe adulta porque alguns jogadores que atuam pelo juvenil já sobem de categoria no ano que vem”, explicou.

Acompanhe os jogos das fases classificatórias, no Centro Cívico:

1ª rodada

– Americana x Handebol Cosmópolis – 19/11 – 9 horas

– Penarol Paulínia x Handebol Itatiba – 19/11 – 10 horas

– Patrulheiros Campinas/SAB x Porto Feliz – 19/11 – 11 horas

– Patrulheiros Campinas/FIEC x AAASE Limeira – 19/11 – 12 horas

2ª rodada

– Americana x Patrulheiros Campinas/SAB – 19/11 – 13 horas

– Penarol Paulínia x Patrulheiros Campinas/FIEC – 19/11 – 14 horas

– Porto Feliz x Handebol Cosmópolis – 19/11 – 15 horas

– Handebol Itatiba x AAASE Limeira – 19/11 – 16 horas

3ª rodada

– Porto Feliz x Americana – 20/11 – 8h30

– AAASE Limeira x Penarol Paulínia – 20/11 – 9h30

– Patrulheiros Campinas/SAB x Handebol Cosmópolis – 20/11 – 10h30

– Patrulheiros Campinas/FIEC x Handebol Itatiba – 20/11 – 11h30