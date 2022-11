A Guarda Municipal de Americana apresentou ao prefeito Chico Sardelli, nesta sexta-feira (18), 50 pistolas calibre 40 que vão substituir os revólveres calibre 38 que são usados pela corporação. As armas são uma doação da Polícia Rodoviária Federal e foram retiradas da sede da PRF nesta quinta-feira (17).

A Gama enviou a solicitação com o pedido da doação por ofício no final do ano passado, e a demanda foi intermediada pelo vereador Thiago Brochi, com a colaboração dos deputados federais Coronel Tadeu e Coronel Derrite na agilização do processo.

O prefeito Chico Sardelli agradeceu a intermediação do vereador e dos deputados federais. “Recebemos hoje 50 armas para o trabalho da Guarda Municipal de Americana. Queremos uma cidade mais segura e bem aparelhada”, afirmou.

O comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, disse que agora a corporação vai conseguir “aposentar” os revólveres 38 que ainda estão em utilização.

“Essas armas farão diferença para proteger a população de Americana”, salientou o vereador Thiago Brochi.

O vice-prefeito, Odir Demarchi, também enfatizou a importância desse armamento para trazer mais segurança para a cidade.

Seis novos fuzis a caminho

A Guarda Municipal de Americana está adquirindo ainda seis novas armas do tipo Fuzil T4, da marca Taurus, no valor de R$ 89.989,44. A previsão é de que os novos fuzis cheguem em até 90 dias. Os agentes começarão a fazer os treinamentos com as armas no início de 2023.