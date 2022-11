A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta sexta-feira (11) que foram registrados 82 novos casos positivos de Covid-19, entre os dias 27 de outubro e 10 de novembro, sendo 68 após realização de testes rápidos, dos quais 52 estão em isolamento domiciliar e 16 já recuperados; e 14 após realização de exame PCR, dos quais um está em isolamento domiciliar, 12 já se recuperaram e um se encontra internado.

Após revisão de dados, município contabiliza um óbito a menos

A Vigilância Epidemiológica informou que o município teve redução de um óbito. O total, portanto, é de 998 casos até agora, e não 999 como vinham sendo divulgados nos últimos boletins.

Após revisão dos dados, o setor constatou que o último caso registrado, um homem de 76 anos, que faleceu no dia 6 de outubro no Hospital Municipal de Americana, teve confirmado posteriormente seu endereço de residência como sendo de Santa Bárbara d’Oeste.

Este caso havia sido notificado como residente, pois na ficha de atendimento os familiares haviam informado endereço de Americana, bairro Santa Eliza, informação esta que foi retificada pelas Vigilâncias de ambos os municípios.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 45.335 casos positivos, sendo 998 óbitos, 53 em isolamento domiciliar, um internado e 44.283 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 96.843 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação geral de leitos

Nesta sexta-feira (11), a taxa geral de ocupação de leitos nos hospitais do município para Covid-19 é de 5,56% para leitos com respiradores (de 18 no total, 1 ocupado) e zero para leitos sem respiradores (de 26 no total, nenhum ocupado). O leito de UTI ocupado é do Hospital Municipal cuja oferta é de 4 leitos.