A Secretaria de Saúde de Americana informou nesta terça-feira (2) que o município irá contar, em breve, com o Serviço Residencial Terapêutico (SRT), também conhecido como residência terapêutica, unidade localizada no ambiente urbano, constituída para atender pessoas portadoras de transtornos mentais graves, que tem como objetivo desinstitucionalizar o paciente.

De acordo com a Secretaria de Saúde, será lançado um chamamento público para a contratação do serviço, incluindo equipe de profissionais e aluguel do imóvel. As informações já foram enviadas à Secretaria de Administração, que está elaborando o edital para publicação.

“Com a residência terapêutica implantada será possível atender melhor a demanda, porque muitos pacientes serão assistidos no próprio município, voltando ao convívio em sociedade e melhorando a qualidade de vida”, explicou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

De acordo com a Política Nacional de Saúde Mental, as residências terapêuticas são uma alternativa de moradia para pessoas que estão internadas há anos em hospitais psiquiátricos, devendo ser desinstitucionalizadas e reinseridas ao convívio social. Além disso, essas residências podem servir de apoio a usuários de outros serviços de saúde mental, que não contam com suporte familiar e social suficiente para garantir espaço adequado de moradia.