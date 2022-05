A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta sexta-feira (6), que foi registrado um óbito causado pela Covid-19:

– Mulher, 54 anos, moradora do bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo, portadora de doença imunológica, que estava internada em hospital público de Campinas e faleceu no dia 15 de abril.

Novos Positivos

O município registrou seis novos casos positivos de Covid-19, sendo um após realização de teste PCR e quatro após realização de testes rápidos, todos em isolamento domiciliar, além do óbito registrado.

Ocupação de leitos

Nesta sexta-feira nenhum leito exclusivo para a Covid-19 encontra-se ocupado no município, seja em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ou enfermaria.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 38.083 casos positivos, sendo 958 óbitos, 73 em isolamento domiciliar, um internado e 37.051 recuperados. O município contabiliza agora 75.511 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.