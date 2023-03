Americana reduz contágio da Covid (72 casos)

Americana viu reduzir o número de casos de Covid esta semana



Entre os dias 24 de fevereiro e 2 de março, a Vigilância Epidemiológica registrou 72 novos casos de Covid-19, sendo 53 após a realização de teste rápido (11 recuperados e 42 em isolamento) e 19 após PCR (13 recuperados, 3 em isolamento e 3 internados). Na semana passada, a cidade registrou 126 casos.

Quadro geral:

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 49.254 casos positivos, 1.016 óbitos, 245 em isolamento domiciliar e 47.990 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 104.870 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação geral de leitos:

Nesta sexta-feira (3), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 município é de 5,56% para leitos com respiradores (de 18 no total, 1 ocupado) e 8% para leitos sem respiradores (de 25 no total, 2 ocupados).

Ocupação por unidade hospitalar:

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é zero para leitos com respiradores (de 4 no total, nenhum ocupado) e de 66,67% para leitos sem respiradores (de 3 no total, 2 ocupados).

No Hospital São Lucas a taxa é zero para leitos com respiradores (nenhum leito disponibilizado) e zero para leitos sem respiradores (nenhum leito disponibilizado).

No Hospital São Francisco a taxa é zero para leitos com respiradores (de 10 no total, nenhum ocupado) e zero para leitos sem respiradores (14 no total, nenhum ocupado).

No Hospital Unimed a taxa é de 25% para leitos com respiradores (de 4 no total, 1 ocupado) e zero para leitos sem respiradores (de 8 no total, nenhum ocupado).

Pfizer entregou 9.3 milhões de doses da Vacina Bivalente

A Pfizer Brasil realizou ao longo do mês de fevereiro a entrega de 9.3 milhões de doses da Vacina Bivalente, que é recomendada como reforço para o público maior de 12 anos. Com isso, até a data atual, o país já recebeu 47.3 milhões de doses da Vacina Bivalente.

Ainda em fevereiro, foram entregues cerca de 6 milhões de doses destinadas ao público pediátrico (5 a 11 anos) e pouco mais de 3.9 milhões para o público bebê (6 meses a 4 anos), totalizando 19.3 milhões de doses dos imunizantes contra a COVID-19 entregues neste mês.

Essas entregas são referentes ao adicional de 50 milhões de doses da vacina contra COVID-19, acordado por meio de aditivo assinado junto ao Ministério da Saúde que contempla a entrega de imunizantes para todas as faixas etárias já com aprovação pela ANVISA e potenciais vacinas adaptadas a novas variantes que venham a ser aprovadas pela autoridade regulatória.

Resumo da entrega de fevereiro:

Data de entrega Vacina de COVID-19 Quantidade (Doses)

11 a 28/02 Bivalente (acima de 12 anos) 9.3 milhões

10 a 28/02 Pediátrica e Baby (6 meses a 11 anos) 10 milhões

Grandes Avanços que Mudam as Vidas dos Pacientes

Na Pfizer, usamos conhecimento científico e recursos globais para trazer terapias que prolonguem e melhoram significativamente as vidas das pessoas. Buscamos estabelecer o padrão de qualidade, segurança e valor na descoberta, desenvolvimento e fabricação de produtos para a saúde, incluindo medicamentos e vacinas inovadores. Todos os dias, os colegas da Pfizer trabalham em mercados desenvolvidos e emergentes para o progresso do bem-estar, da prevenção e de tratamentos que desafiam as doenças mais temidas de nossos tempos. Somos uma das maiores empresas biofarmacêuticas de inovação do mundo e é nossa responsabilidade e principal função colaboramos com profissionais de saúde, governos e comunidades locais para promover e ampliar o acesso a cuidados confiáveis e acessíveis com a saúde em todo o mundo. Há mais de 150 anos atuamos para fazer a diferença para todos aqueles que confiam em nosso trabalho.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento