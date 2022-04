O prefeito de Americana, Chico Sardelli, participou nesta segunda-feira (18) da quinta edição do Programa Governo na Área, com a presença do governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Na ocasião, Chico formalizou convênios com a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e de Infraestrutura e Meio Ambiente, totalizando o valor de aproximadamente R$ 1.806.000 em equipamentos, do Programa Nova Frota – SP Não Para. O prefeito também assinou, junto ao DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito, a adesão ao Programa Respeito à Vida, para investimentos e melhorias no trânsito da cidade, no valor de R$ 3 milhões.

“Estou muito feliz pelas conquistas junto ao governador Rodrigo Garcia, que vêm a atender e complementar a gestão do nosso trabalho. São investimentos importantes que vão fazer o município avançar nas obras e manutenções da cidade e na qualidade de vida da população”, disse o prefeito Chico.

Durante o evento, o município já pegou as chaves de uma pá carregadeira (R$ 498 mil) e um caminhão basculante (R$ 316 mil) e, nos próximos dias, receberá uma retroescavadeira (R$ 355 mil), um trator (R$ 418.050,00) e uma trituradora de galhos (R$ 219 mil). Os equipamentos serão destinados às secretarias municipais de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos.

Os secretários municipais de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto, e de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto, acompanharam o prefeito e ressaltaram a importância dos investimentos.

“Esses maquinários, do Programa Nova Frota, serão fundamentais para os trabalhos na cidade. Com a credibilidade da gestão do prefeito Chico Sardelli, a cidade vem recebendo vários investimentos. A prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente de Americana estão trabalhando com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento desde o ano passado, junto ao então secretário Itamar Borges, e ao Governo do Estado para que essas conquistas se concretizassem. Também devemos receber um caminhão-pipa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente futuramente”, adiantou Fábio.

Segundo o secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, agora o município aguarda o comunicado oficial para recebimento dos demais equipamentos.