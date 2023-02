A Prefeitura de Americana recebeu uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para investimentos na área do esporte do município. A destinação da verba foi confirmada nesta quinta-feira (16) ao prefeito Chico Sardelli por meio de ofício do deputado estadual Marcos Damásio entregue por sua assessoria.

O valor de R$ 200 mil será utilizado para a construção de um campo de futebol society. A Secretaria de Esportes irá elaborar os orçamentos para abertura da licitação e haverá contrapartida da Prefeitura de Americana para completar o investimento.

A emenda parlamentar foi intermediada junto ao deputado pelo vereador Léo da Padaria, que acompanhou a entrega do ofício ao lado do assessor parlamentar Fabiano Pinguim. Os secretários de Esportes Márcio Leal e de Gestão de Convênios Vinícius Zerbetto também participaram do encontro.

O prefeito Chico Sardelli comemorou e agradeceu a confirmação da emenda.

“Esse valor será muito importante para que a prefeitura possa levar mais desenvolvimento e qualidade de vida à região da Praia Azul. Essa parceria com os deputados estaduais e federais tem sido fundamental para o município conseguir fazer investimentos em diversas áreas, por isso, nossa gratidão ao deputado Marcos Damásio pela destinação dessa emenda”, disse o prefeito.

O vereador Léo da Padaria destacou o benefício que o novo equipamento trará para a região contemplada.

“Este espaço de lazer e esporte será de grande importância para a população, especialmente para os jovens que agora terão um lugar adequado para praticar futebol e outras modalidades esportivas. É mais saúde e infraestrutura para a população. Agradeço ao deputado Marcos Damásio, ao assessor do deputado Fabiano Pinguim, e ao prefeito Chico Sardelli e ao vice Odir Demarchi pela contrapartida”, afirmou o vereador.

