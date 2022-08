A Fundação Procon-SP disponibilizará, nos dias 10 e 11 de agosto, uma unidade móvel na Praça Comendador Müller, no Centro. A ação tem como objetivo orientar os consumidores sobre seus direitos em áreas como telefonia, internet, bancos, locação, planos de saúde, entre outras. O ônibus do Procon ficará disponível para a população, das 9h às 16 horas.

Serão distribuídos, ainda, materiais informativos para a população, com dicas e informações sobre relações de consumo.

Além do atendimento no posto móvel, o consumidor que tiver dúvidas ou seu direito desrespeitado pode acionar o Procon Americana, que fica no Paço Municipal, à Avenida Brasil, nº 85 – Centro. O atendimento à população é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16 horas. O telefone de contato é o 3475-9008.