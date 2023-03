Americana recebe o espetáculo “O Menino e a Cerejeira”

A arte humanista está no ar. Visto por mais de 50 mil pessoas, o espetáculo “O Menino e a Cerejeira” será apresentado nesta sexta-feira (17), às 19h, no Teatro Municipal “Lulu Benencase”. A entrada é gratuita e os ingressos já podem ser retirados na bilheteria do Teatro Municipal, à Rua Gonçalves Dias, nº 696, Jardim Girassol, ou no site www.entravip.com .

A atração faz parte da agenda cultural de março da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Americana. A organização solicita a doação de 1kg de alimento não-perecível.

A peça é uma adaptação da obra do filósofo, escritor e pacifista japonês, Daisaku Ikeda, que completou 95 anos em janeiro. Ideal para todas as idades, o enredo segue a história de profunda amizade entre um garoto e um senhor que cuidava da única cerejeira que sobreviveu aos ataques de bomba no pós-guerra do Japão. E os desafios da família em sobreviver a esse período de reconstrução.

Em “O Menino e a Cerejeira” são utilizados elementos da cultura oriental para conversar diretamente com o público por meio da arte. O cenário é composto por taikôs (tambores do Japão), painéis e bonsai, que ajudam a compor o enredo de forma lúdica e vibrante. Com diálogos sinceros e uma trilha sonora original, o espetáculo é uma inspiração sobre esperança e amizade, deixando a expectativa de um mundo mais justo e humano.

“Há seis anos, quando estreamos, jamais imaginaríamos o cenário desafiador que a humanidade vivencia hoje. Ainda nos refazendo da terrível crise mundial de saúde, e guerras tirando o direito à vida e dignidade das pessoas. Estamos enfrentando um rigoroso inverno social, e agora é a esperança que tem que falar mais alto. Por dias melhores”, reflete Stella Tobar, que assina a direção e dramaturgia do espetáculo.

WORKSHOP: “O ator-criador-produtor”

Ministrado por Stella Tobar, atriz, diretora e produtora cultural, o encontro abordará estratégias para a realização de um trabalho artístico quando o artista tem que se autoproduzir. Na maioria das vezes, não se tem a figura do produtor profissional em companhias teatrais e o artista tem que buscar modos e parcerias de produção para realizar o trabalho, seja por meio de leis de incentivo, cooperativismo ou independente. Com base em uma experiência conquistada ao longo dos anos, serão apresentados possíveis caminhos para que os participantes possam viabilizar seus projetos com maior assertividade.

Workshop:”O ator-criador-produtor”: dia 18, das 10 às 13 horas.

Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL) – Avenida Brasil, nº 1293

Inscrições: enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

