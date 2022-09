Americana irá receber a Carreta de Mamografia, da campanha do Governo do Estado “Mulheres de Peito”. A carreta chegará ao município neste sábado (10) e permanecerá estacionada na Praça Comendador Muller até o dia 29 de setembro. Os exames, no entanto, começarão a ser feitos a partir da terça-feira (13), após as instalações elétricas e ajustes técnicos dos equipamentos.

Para fazer a mamografia, as mulheres devem retirar uma senha, pois o atendimento será por demanda espontânea. O horário será das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h, aos sábados. Durante a semana serão distribuídas 50 senhas e, aos sábados, 25 senhas.

As mulheres com idade entre 35 e 49 anos, e com 70 anos ou mais, devem levar cartão SUS, RG e pedido do exame, que poderá ser solicitado junto à enfermeira responsável pela unidade básica de saúde.

Mulheres com idade entre 50 e 69 anos, devem apresentar apenas o RG e cartão SUS, sem a necessidade de encaminhamento.