Americana recebe eliminatória do 12º Rodeio de Caminhões

A Raízen traz a Americana o Rodeio de Caminhões nos próximos dias 3 e 4 e março

A segunda etapa da 12ª edição da competição premiará os motoristas de caminhão que tiverem melhor performance em provas teóricas e práticas voltadas à educação e à segurança no trânsito, preceitos que embasam a política de Zero Acidentes da companhia.

O Rodeio de Caminhões, que mobiliza transportadores e condutores que transportam combustíveis e açúcar da Raízen pelo Brasil afora, é o maior programa de reconhecimento em segurança rodoviária do Brasil. A competição é voltada aos mais de 5,5 mil motoristas de empresas prestadoras de serviços e envolve uma frota com cerca de 3,3 mil caminhões e mais de 200 milhões de quilômetros rodados a cada ano-safra. Nesta etapa, a Transportes Cavalinho é a parceira da Raízen, anfitriã do evento que irá acontecer no Clube dos Cavaleiros de Americana.

“O Rodeio de Caminhões chega ao estado de São Paulo com todo o gás nesta 12ª edição. Depois de três anos, as provas práticas nas eliminatórias regionais voltam a ser realizadas no formato presencial em caminhões-tanque. É uma volta do Rodeio ao modo raiz”, afirma o diretor de Logística da Raízen, Rafael Alvarez.

Competirão nas etapas regionais 200 profissionais nesta edição, que atuam em cerca de 40 transportadores parceiros da Raízen. Serão quatro etapas regionais — mobilizando motoristas de caminhão — nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, que serão disputadas entre fevereiro e abril deste ano.

A largada desta edição ocorreu nos dias 3 e 4 de fevereiro, em Curitiba (PR). A seguir, a região Sudeste receberá duas eliminatórias: além da etapa Sudeste 1 de Americana, o estado de São Paulo terá a etapa Sudeste 2, em Porto Ferreira (SP) nos dias 17 e 18 de março. A última eliminatória será em Camaçari (BA), nos dias 14 e 15 de abril. Cada etapa regional classificará os três melhores motoristas que, depois, participarão da grande final concorrendo a prêmios como um carro zero quilômetro, uma moto de 250 cilindradas e um kit com televisão e Home Theater.

As provas

Em formato de competição, os motoristas de caminhão-tanque serão desafiados a mostrar suas habilidades realizando uma rotina de cinco testes de precisão de manobras, em um tempo máximo de 15 minutos. São eles: curva com cones, estacionamento de ré, estacionamento paralelo ao meio-fio em 90 graus, condução em linha reta com pinos e linha de parada. Eles também serão avaliados em testes teóricos sobre as rotinas operacionais seguras.

Na grande final do Rodeio, com data e local a serem definidos, as provas práticas acontecerão em simuladores de circuito parametrizado fornecidos pelo SEST SENAT, com as diretrizes de direção segura adotadas pela Raízen.

Durante as etapas regionais, profissionais de saúde do SEST SENAT oferecem orientações sobre saúde bucal e psicologia, ginástica laboral, além de dicas de cursos e treinamentos realizados pela instituição.

A 12ª edição do Rodeio de Caminhões tem o patrocínio de Maxtrack, Carraro Seguros, R&> Solution, Cosan Corretora, Randon, Shell Box, Raízen Lubrificantes, TSI, Apta e Grupo MedNet.

Caso haja interesse de cobrir o evento, estamos à disposição.

Serviço: Etapa Sudeste 1 do 12ª Rodeio de Caminhões

Dias: 3 e 4 de março de 202

Local: Caminho de Servidão – Res. Santa Paula, Americana (SP) – CEP 13475-751

Horários: Na sexta-feira (3) das 13h às 19h e no sábado (4) das 7h30min às 14h30min

