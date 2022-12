Em apoio ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, celebrado em 1º de dezembro, a Secretaria de Saúde de Americana vai intensificar o uso de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Para isso, o ambulatório do SAE (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia) permanecerá aberto no sábado (3), das 8h às 13h, para a realização dos exames à população em geral.

Para fazer os exames, é preciso levar um documento pessoal com foto. Em caso de um resultado positivo, o paciente será acolhido pela equipe multidisciplinar da unidade e encaminhado para iniciar o tratamento, gratuito, inclusive com a distribuição de medicamentos específicos.

De acordo com o SAE, atualmente há 958 pacientes em tratamento para HIV. Em 2022, até o mês de novembro, foram realizados 1.182 testes para HIV, 962 para Sífilis e 2 mil testes para Hepatites Virais, sendo 980 para Hepatite C e 1.020 para Hepatite B.

O endereço do SAE é Rua Cuiabá s/nº, esquina com a Rua Ana Almeida Pioli – Jardim Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Hospital Municipal.