O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana realiza, nesta terça-feira (3), processo seletivo para o preenchimento de 70 vagas. A seleção será feita na sede do Cuca, que fica na Rua Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal, no Centro da cidade, das 9 às 12h e das 13 às 15h.

“Começamos o ano muito bem, com mais um processo seletivo realizado pelo PAT e o oferecimento de vagas para os trabalhadores que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho. No ano passado, tivemos números bastante promissores, e Americana figurou várias vezes entre as cidades que mais geraram postos de emprego. E esperamos que 2023 não seja diferente”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Os interessados devem comparecer portando currículo e documentos pessoais. Confira os cargos.

– Operador de empilhadeira – 4 vagas

Com experiência

Ensino Médio Completo

Maior de 18 anos

– Fiscal de Prevenção e Perdas – 6 vagas

Com experiência

Ensino Médio Completo

Maior de 18 anos

– Auxiliar de Logística – 60 vagas

Sem experiência

Ensino Médio Completo

Maior de 18 anos