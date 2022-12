A Prefeitura de Americana celebrou um convênio no valor de R$ 4.536,489,07 com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) para ações de recapeamento de ruas da cidade dentro do programa “Respeito à Vida”. As obras irão contemplar 11 vias na região do Jardim Brasília e devem ocorrer no 1º semestre de 2023. O recapeamento será feito nos seguintes trechos do bairro: parte da Avenida Gioconda Cibin e ruas Izolina Germiniani Rosa, Francisco Coral Chiquinho, Marina Zandoná Rubinato, Albino Basseto, Aurea Possenti, Josefina Cecchino Pantano, Joana Dollo, Giovana Portobello Pinese, Miquelina Ardito Faraone e Josefina Cabana Dalben.

As obras serão realizadas por empresa contratada pelo próprio Governo do Estado. A Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) irá acompanhar todo o processo e, em seguida, por meio da Utransv (Unidade de Trânsito e Sistemas Viários), efetuar a sinalização.

O programa “Respeito à Vida” tem o objetivo de viabilizar ações com foco na redução de acidentes e fatalidades de trânsito, envolvendo diversas secretarias estaduais. A formalização da parceria foi feita por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Convênios.

O prefeito Chico Sardelli comemorou mais uma formalização de convênio voltado a ações de recapeamento da cidade. “Americana tem uma alta demanda por obras de recapeamento e temos conseguido parcerias importantes para realizar essas ações. Aos poucos o asfalto vai chegando a diversas regiões da cidade, garantindo mais segurança e comodidade à população. Nossa gratidão ao governador Rodrigo Garcia e toda a direção do Detran por mais esse importante investimento”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.