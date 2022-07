O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou nesta sexta-feira (15) o termo de adesão do município ao Programa Reforço de Educação oferecido pelo SESI-SP com o objetivo de auxiliar as redes públicas de ensino a superar os desafios educacionais provocados pela pandemia, por meio da qualificação gratuita de professores da rede municipal.

A qualificação, com duração de 60 a 80 horas, prevê o treinamento online de professores indicados pela Secretaria de Educação, com o fornecimento de 2 kits com material vocacional por escola onde estão inseridos os educadores e a certificação dos participantes.

A reunião teve a participação dos secretários municipais de Educação, Vinicius Ghizini, e de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros; do diretor titular do CIESP Americana, Leandro Zanini; do coordenador de Qualidade de Vida do SESI Americana, Matheus Xavier Mendes; e do diretor do Centro de Atividades (CAT) Sesi Americana, André Martins. Os secretários visitaram a unidade americanense do SESI no início de junho para conhecer a proposta.

Chico agradeceu o compromisso da entidade em fortalecer a educação pública de Americana. “Fico feliz com essa conquista e com a parceria com o SESI, este programa será importante para oferecer mais uma opção de qualificação aos professores da rede municipal de ensino, o que fortalece ainda mais a Educação em Americana”, declarou.

Zanini destacou o empenho da entidade em apoiar a Educação. “Esse programa vem de um diagnóstico desse período de pandemia, dos jovens que não tiveram acesso ou condições de estudar a distância. São essas parcerias entre o poder público e o privado que acabam trazendo resultado para a cidade” explicou.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, destacou que a adesão ao programa será voluntária. “Os professores serão reconhecidos dentro do Plano de Carreira ao participarem do Programa, que será oferecido gratuitamente como uma ferramenta a mais de qualificação profissional”, destacou.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, a proposta chega em boa hora para Americana. “Sabemos que o SESI possui excelência na educação e formação de futuros profissionais e a qualificação dos talentos é uma das principais metas de nosso trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico”, disse.