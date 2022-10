O prefeito Chico Sardelli assinou, nesta sexta-feira (21), o decreto que institui o Programa Americana pela Primeira Infância (Papi), em cerimônia na Casa da Criança Urupês, no bairro Antonio Zanaga, em Americana. O programa visa a promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, que vai dos 0 aos 6 anos, considerando sua família e seu contexto de vida. A iniciativa será coordenada de forma integrada pelas secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, de Educação e de Saúde.

Chico e o vice-prefeito Odir Demarchi foram recebidos pela diretora da unidade, Sandra Guimarães Lopes, e assistiram a uma apresentação artística dos alunos da Urupês, antes da solenidade, que contou ainda com a participação dos secretários Juliani Munhoz Fernandes (Assistência Social e Direitos Humanos), Vinicius Ghizini (Educação) e Danilo Carvalho Oliveira (Saúde).

Em seu discurso, Chico ressaltou o espírito trabalhador e de colaboração dos americanenses que se reflete no secretariado municipal. “Essa união de secretários é muito importante, investir em nossas crianças é investir na qualidade de vida das famílias futuras e sermos um agente transformador neste processo me deixa muito feliz. Tudo o que nós fazemos é preparar um conviver mais justo no futuro”, declarou.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou a integração de forças na Administração Municipal para a criação do Papi. “Essa união de secretarias para um bem comum me alegra muito. Esse projeto é um desafio e nós vamos conseguir porque temos um grupo como vocês”, destacou.

Para o secretário Vinicius Ghizini, o programa intersetorial é um marco na história de Americana. “Essa é uma demanda antiga da Assistência Social, da Saúde e é uma luta de educadores para que Americana tenha o olhar voltado para essa fase da formação dos alunos e que deixa um legado para nosso município. Esse é um investimento no futuro e no presente das crianças que desde já são cidadãos de direito. Estamos ao lado de nossas crianças, estamos ao lado da vida”, discursou.

A secretária Juliani Munhoz Fernandes enumerou as conquistas representadas pelo Papi, que a partir de agora vai sensibilizar e mobilizar as comunidades locais para a atenção à primeira infância, assegurando a articulação de ações voltadas à proteção e promoção dos direitos deste público e promovendo o desenvolvimento humano e o apoio ao exercício da parentalidade. “O dia de hoje representa muito para esse governo e estou feliz duplamente. Hoje nós avançamos. Nós como poder público temos o dever prioritário de assegurar às nossas crianças lazer, educação, cultura e outros direitos através de políticas públicas assertivas como o Papi”, disse.

O secretário Danilo Carvalho Oliveira apontou ainda outras ações incluídas no programa, como a articulação entre os setores da gestão municipal e regional junto ao terceiro setor para oferecer os cuidados às gestantes e crianças nos serviços de Saúde, Educação Infantil e Assistência Social e a promoção do avanço metodológico através da coleta e sistematização de dados que permitirão o desenvolvimento de estratégias focadas neste público. “A primeira infância é um tema de tamanha importância que não cabe em uma secretaria só. Quando trabalhamos a primeira infância de uma forma efetiva, temos integralidade do cuidado. Hoje é o primeiro passo de muitos degraus que vamos subir. Deste grupo teremos um plano que vai começar aqui a se tornar realidade”, afirmou.

Em seguida à cerimônia de assinatura do decreto, que contou com a presença do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto, e da secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, o Comitê do Programa Municipal Americana Pela Primeira Infância foi nomeado. O grupo será composto pelo seguintes membros: