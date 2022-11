As equipes masculina e feminina de handebol de Americana conquistaram medalhas no domingo (6) durante as partidas de encerramento da Liga de Handebol do Interior 2022. O time feminino sagrou-se vice-campeão e o masculino ficou em terceiro lugar na competição.

O jogo das meninas ocorreu na cidade de Salto contra a equipe de Tietê. “Foi um jogo bem tenso, disputado em igualdade pelas duas equipes e sem favoritismo de ambas. Estivemos quase todo o jogo à frente do placar com diferença mínima, quando sofremos o empate num tiro de 7 metros”, explicou o técnico Jurandir Batista.

Na prorrogação, a equipe americanense acabou perdendo por 24 a 23 e ficou com a medalha de prata. “Quero destacar todo empenho e dedicação destas verdadeiras guerreiras, que jogam por Americana há anos”, concluiu Jurandir.

O handebol masculino jogou contra Mogi Guaçu no Ginásio Municipal de Esportes Rubens Battazza, em Bragança Paulista. Americana venceu a partida por 23 a 21 e ficou com a medalha de bronze. Além da terceira colocação conquistada pela cidade, o atleta José Matheus, o Dente, foi escolhido como o melhor jogador da partida.