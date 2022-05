Americana participa, na próxima semana, da 1ª Conferência Intermunicipal de Educação, realizada conjuntamente com a etapa municipal para formalizar a construção de um espaço democrático para o desenvolvimento da Educação nacional. A conferência terá ainda a participação de lideranças educacionais dos municípios de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste e vai subsidiar a avaliação do Plano Nacional de Educação (PNE), que baliza o ensino em todo o País.

A etapa intermunicipal será realizada nos dias 24 e 26 e também vai fundamentar a constituição do Sistema Nacional de Educação (SNE), em conjunto com outros municípios, estados e o Distrito Federal, abrangendo, especialmente, a participação das entidades educacionais e da população em geral.

“A conferência intermunicipal é a base para discutirmos regionalmente a Educação que queremos para nossas crianças. Vamos debater as diretrizes e metas do PNE, planejar o uso das tecnologias a serviço da educação e, por fim, avaliar a proposta do SNE, em construção. Estes conhecimentos compartilhados serão levados à IV Conferência Nacional da Educação (CONAE), que este ano terá como tema ‘Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira'”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini. A CONAE 2022 será realizada em novembro.

A 1ª Conferência Intermunicipal de Educação dos municípios de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste acontecerá nos dias 24 e 26 de maio, da seguinte forma:

Dia 24: Abertura Oficial

O encontro será realizado de forma virtual, na sede da Secretaria de Educação de Americana, onde acontecerá a palestra inaugural e as plenárias dos Eixos 1, 2 e 3 do Documento Referência da IV CONAE 2022.

Dia 26: Plenária Final

Os participantes da Plenária Final, realizada em formato remoto, vão discutir e aprovar o relatório proposto pelos grupos de estudos do Eixos 1, 2, e 3.

Os eixos de discussão, determinados pelo Documento Referência da IV CONAE 2022, têm os seguintes temas:

EIXO 1 – O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretrizes e metas

EIXO 2 – Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da Educação

EIXO 3 – Criação do SNE: avaliação da legislação inerente e do modelo em construção

As inscrições para a 1ª Conferência Intermunicipal de Americana, Nova Odessa e Santa Barbara d’Oeste podem ser feitas através do link http://gg.gg/conae-2022.