O município de Americana passou a fazer parte do Plano da Rede de Urgência e Emergência (RUE) do estado de São Paulo, o que irá possibilitar o recebimento de recursos federais para custear as ações no pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM) e do pronto atendimento do bairro Antônio Zanaga (PA-Zanaga).

A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (12), por meio da Deliberação CIB (Comissão Intergestores Bipartite) nº 123/2022. Agora, o município terá condições de requerer a habilitação dos serviços de urgência e emergência perante o Ministério da Saúde e receber recursos financeiros para a execução das ações.

A publicação é uma condição administrativa imprescindível no trâmite do processo, para que seja possível ocorrer a habilitação.

Atualmente o município realiza todas as ações assistenciais de urgência e emergência, porém não recebe nenhum recurso adicional, ou seja, todo o custo é mantido pela Administração municipal.

“Mais um passo importante para nossa cidade, na área da saúde. Com isso, vamos conseguir a habilitação e melhorar ainda mais esse serviço imprescindível”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

No caso do Hospital Municipal, a inclusão na rede será como porta de entrada do tipo 2, por ser um hospital habilitado em alta complexidade e ortopedia, além de possuir unidade de pediatria.

“O ingresso à rede de urgência e emergência vai nos proporcionar a habilitação dos serviços que já realizamos, porém com recursos municipais. O grande avanço é que teremos recursos federais para ampliar e qualificar esses serviços, melhorando o atendimento à população”, declarou o secretário.