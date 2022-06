O paciente de Americana, de 39 anos, com suspeita de estar infectado com a varíola do macaco, recebeu alta nesta segunda-feira.

Segundo a secretaria de saúde, ele será monitorado pela equipe médica do Hospital Municipal e pela Vigilância Epidemiológica, que reforça que várias doenças podem ser consideradas pelos sintomas apresentados e que todas serão testadas.

LEIA TAMBÉM: URGENTE. Americana registra caso suspeito de varíola do macaco

Os resultados dos exames realizados no paciente devem ficar prontos em até 15 dias. O Pronto Atendimento do Zanaga, local onde o homem recebeu o primeiro atendimento, chegou a ser fechado, mas já está funcionando normalmente.