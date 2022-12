A população e usuários do transporte coletivo de Americana têm uma atração especial para o fim de ano com a circulação do ônibus com iluminação de Natal. Com o apoio da Prefeitura de Americana, a empresa Sou Americana, concessionária do transporte público urbano, disponibilizou a iluminação em um veículo da frota.

“É uma forma de deixar mais alegre todas as regiões da cidade, com a circulação do ônibus nas ruas, nos bairros do município em trajetos já percorridos das linhas, um atrativo para a população nesta época de Natal”, disse o secretário adjunto e autoridade municipal de trânsito, Pedro Peol.

Segundo ele, o veículo vai percorrer rotas diferentes a cada dia, dentro do cronograma e do percurso das linhas já implantadas na cidade, para que todos tenham a oportunidade de apreciar a atração.