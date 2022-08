A prática de exercícios físicos é muito importante para todos, e os médicos são unânimes em recomendá-los para todas as idades, mas principalmente para as pessoas adultas e aquelas que já se encontram na terceira idade, ou seja, com sessenta anos ou mais. Os benefícios são muitos, não apenas no aspecto físico, mas também emocional e psíquico.

A Secretaria de Esportes de Americana, em parceria com a Secretaria de Saúde e o Instituto Jr. Dias, coloca à disposição da população dessa faixa etária uma série de atividades, em vários bairros espalhados pela cidade, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Há grupos de ginástica e de vôlei adaptado para melhor idade, de ginástica funcional para adultos e o Programa Saúde em Movimento em bairros como Nova Americana, Cariobinha, Jardim São Pedro, Jardim América II, Mário Covas, Jardim da Paz, Jardim Alvorada, São Vito, São Roque, São Domingos, Guanabara, Parque da Liberdade, Jardim Ipiranga e Colina.

“As atividades são gratuitas e abertas a todos que quiserem participar. Quem deseja começar agora, é só comparecer aos locais onde acontecem as aulas, conversar com os instrutores e começar a se exercitar”, afirmou a secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.

Os exercícios físicos na fase adulta e na terceira idade ajudam no combate a hipertensão, derrames, varizes, obesidade, diabetes, osteoporose, câncer, ansiedade, depressão, problemas no coração e pulmões; melhoram a força muscular, diminuem o risco de quedas e facilitam os movimentos de pernas, braços e tronco; fortalecem o sistema imunológico; diminuem o isolamento social; e aumentam a autoestima.

Confira o cronograma de aulas:

Ginástica para melhor idade

– Segunda-feira

6h30 às 7h30 – Ginásio do bairro Nova Americana

7h às 8h – Salão do campo do bairro Cidade Jardim

7h às 9h – Ginásio Luiz Meneghel, na Vila Belvedere

7h às 8h – Praça Vinicius de Moraes, no bairro Antonio Zanaga

8h30 às 9h30 – Ginásio do bairro São Pedro

– Terça-feira

6h30 às 7h30 – Ginásio do Nova Americana

7h às 8h – Ginásio do Jardim Ipiranga

7h às 8h – Ginásio do Zanaga

7h às 9h – Igreja Católica do São Domingos

7h30 às 9h30 – Campo do bairro Cariobinha

8h30 às 9h30 – Igreja Católica do bairro Guanabara

9h às 10h – Centro Comunitário do bairro São Vito

8h30 às 9h30 – Centro Comunitário do bairro São Roque

– Quarta-feira

6h30 às 7h30 – Ginásio do Nova Americana

7h às 8h – Salão do campo da Cidade Jardim

7h às 9h – Ginásio Luiz Meneghel

7h às 8h – Praça Vinicius de Moraes, no Zanaga

8h30 às 9h30 – Ginásio do Jardim São Pedro

– Quinta-feira

6h30 às 7h30 – Ginásio do Nova Americana

7h às 8h – Ginásio do Jardim Ipiranga

7h às 8h – Ginásio do Zanaga

7h às 9h – Igreja Católica do São Domingos

7h30 às 9h30 – Campo do Cariobinha

8h30 às 9h30 – Igreja Católica do Guanabara

9h às 10h – Centro Comunitário do São Vito

8h30 às 9h30 – Centro Comunitário do São Roque

– Sexta-feira

6h30 às 7h30 – Ginásio do Nova Americana

Vôlei adaptado para a terceira idade

Quartas e sextas-feiras, das 7h às 9h, no Centro Cívico

Projeto Saúde em Movimento

– Segunda-feira

7h30 às 9h30 – Quadra do Jardim Alvorada

7h30 às 8h30 – Quadra do Parque da Liberdade

9h às 10h – Ginásio do Jardim da Paz

– Terça-feira

7h30 às 8h30 – Quadra do Parque da Liberdade

– Quarta-feira

7h30 às 9h30 – Quadra do Jardim Alvorada

7h30 às 8h30 – Quadra do Parque da Liberdade

9h às 10h – Ginásio do Jardim da Paz

– Quinta-feira

7h30 às 8h30 – Quadra do Parque da Liberdade

– Sexta-feira

7h30 às 8h30 – Quadra do Parque da Liberdade

9h às 10h – Ginásio do Jardim da Paz

Ginástica funcional para adultos

– Segunda-feira

7h às 8h – Ginásio do Zanaga

18h30 às 19h30 – Quadra do Jardim América II

– Terça-feira

7h às 8h – Ginásio Luis Meneghel

8h às 9h – Ginásio Luis Meneghel

19h30 às 20h30 – Praça do bairro Mário Covas

– Quarta-feira

7h às 8h – Ginásio do Zanaga

– Quinta-feira

7h às 8h – Ginásio Luis Meneghel

8h às 9h – Ginásio Luis Meneghel

18h30 às 19h30 – Quadra do Jardim América II

19h30 às 20h30 – Praça do Mário Covas