A Prefeitura de Americana obteve, mais uma vez, a renovação da Certidão Negativa de Débitos (CND). O documento foi emitido na terça-feira (6) e tem validade até junho de 2023.

A renovação do documento comprova que o município cumpre todas as obrigações e compromissos junto à Receita Federal e com relação aos tributos federais e Dívida Ativa da União, como aqueles relacionados ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e de parcelamentos de dívidas com o Governo Federal.

“Fiquei contente com a notícia da renovação da CND da Prefeitura de Americana. Isso é fruto de uma gestão responsável com as contas públicas e da aplicação correta do nosso orçamento. Essa renovação será fundamental para continuarmos recebendo investimentos importantes para a cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“A emissão da certidão é muito importante e garante que o município de Americana continue apto a receber recursos provenientes de convênios estaduais e federais”, afirmou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.