Americana registra 1 óbito causado pela Covid

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou

nesta sexta-feira (10) o registro de um óbito causado pela Covid-19:

– Mulher, de 67 anos, moradora do bairro Vila Rehder. Estava internada em hospital particular e faleceu em 28 de janeiro. A paciente tinha neoplasia.

Novos positivos:

Entre os dias 2 e 9 de fevereiro, o setor registrou 123 novos casos positivos de Covid-19, sendo 87 após a realização de teste rápido (13 recuperados e 74 em isolamento); e 36 após PCR (33 recuperados), dois pacientes internados, além do óbito registrado.

Quadro geral:

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 48.891 casos positivos, 1.015 óbitos, 74 em isolamento domiciliar e 47.800 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 103.689 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação geral de leitos:

Nesta sexta-feira (10), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 município é de 20% para leitos com respiradores (de 20 no total, 2 ocupados) e zero para leitos sem respiradores (de 25 no total, nenhum ocupado).

Ocupação por unidade hospitalar:

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é zero para leitos com respiradores (de 4 no total, nenhum ocupado) e zero para leitos sem respiradores (de 3 no total, nenhum ocupado).

No Hospital São Lucas a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 2 no total, 2 ocupados) e zero para leitos sem respiradores (nenhum leito disponibilizado).

No Hospital São Francisco a taxa é zero para leitos com respiradores (de 10 no total, nenhum ocupado) e zero para leitos sem respiradores (de 14 no total, nenhum ocupado).

No Hospital Unimed a taxa é zero para leitos com respiradores (de 4 no total, nenhum ocupado) e zero para leitos sem respiradores (de 8 no total, nenhum ocupado).

Escolas receberão projeto de conscientização de saúde bucal

As 11 escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de Educação de Americana receberão, em 2023, um novo projeto de conscientização de saúde bucal. Os detalhes da parceria, sem custo para a Prefeitura de Americana, foram discutidos nesta quinta-feira (09) entre o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, a empresa realizadora da ação e o vereador Juninho Dias, responsável pela intermediação.

A ação de conscientização sobre os cuidados com a saúde bucal será voltada aos estudantes, com orientações sobre medidas preventivas, apresentação dos processos de escovação e higienização e distribuição de kits com escova e creme dental. O trabalho dos dentistas, assim como o material aplicado, será fornecido pela Clínica Amor Saúde, como explicou a representante do espaço, Karen Guastalli, durante o encontro.

“O cuidado preventivo com a saúde de nossos alunos está nas diretrizes do plano de governo do prefeito Chico Sardelli e vejo com bons olhos essa ação intermediada pelo vereador Juninho Dias, que tem sido um parceiro da administração e cumprido seu papel como parlamentar ao trazer sugestões de projetos e propostas benéficas para a sociedade”, declarou o secretário Vinicius Ghizini.

O vereador explicou que o tema surgiu durante o exercício de seu mandato, nos encontros com os cidadãos. “Tenho conversado com pais de alunos e pessoas ligadas à Educação e vimos a necessidade de reforçar o trabalho de saúde bucal, especialmente nas escolas. A boa saúde proporciona um bom desenvolvimento da criança e é nosso dever, como vereador, apresentar projetos que melhorem a vida das pessoas”, destacou.

O calendário de ações e próximos passos serão discutidos com os diretores da unidades escolares.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento