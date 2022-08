A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta segunda-feira (1), que foi registrado mais um óbito causado pela Covid-19, sendo:

– Mulher, 87 anos, moradora do bairro Vila Santa Catarina. Ela tinha Alzheimer, estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 27 de julho.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 44.310 casos positivos, sendo 7 internados, 986 óbitos, 197 em isolamento domiciliar e 43.120 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 87.916 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

Nesta segunda-feira (1), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 27,78% de leitos com respiradores (de 18 no total, 5 ocupados) e de 8% de leitos sem respiradores (de 25 no total, 2 ocupados).

Ocupação por unidade hospitalar

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 25% para leitos com respiradores (de 4 no total, 1 ocupado) e 33,33% para leitos sem respiradores (de 3 no total, 1 ocupado);

No Hospital São Lucas, a taxa é zero para leitos com respiradores (nenhum leito disponibilizado) e zero para leitos sem respiradores (nenhum leito disponibilizado);

No Hospital São Francisco, a taxa é de 30% para leitos com respiradores (de 10 no total, 3 ocupados) e 7,14% para leitos sem respiradores (de 14 no total, 1 ocupado);

No Hospital Unimed, a taxa é 25% para leitos com respiradores (de 4 no total, 1 ocupado) e zero para leitos sem respiradores (de 8 no total, nenhum ocupado).