A Secretaria de Saúde de Americana vai realizar no próximo sábado (5) um mutirão de consultas e exames cardiológicos. Os procedimentos serão realizados no Núcleo de Especialidades, no bairro Cordenonsi, e os pacientes estão sendo convocados pelo setor de regulação com agendamento de horário, a partir das 8h.

No local serão disponibilizadas 175 consultas cardiológicas e 60 testes ergométricos, a serem realizados por médicos contratados pelo Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas). Entre fevereiro e novembro deste ano o município ofertou 1.602 consultas cardiológicas, 649 testes ergométricos e 205 exames de ecocardiograma, apenas durante os mutirões dessa especialidade. Além de mutirões aos sábados, a Secretaria continua ofertando os procedimentos cardiológicos durante a semana, em atendimentos de rotina no Núcleo de Especialidades.