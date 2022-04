A equipe da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) de Americana participou, nesta terça-feira (19), de reunião de trabalho do Projeto Municípios Paulistas Resilientes com o tema “Riscos e Medidas de Adaptação Climática”, no plenário Professor Paulo Nogueira Neto, na sala do CONSEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente, em São Paulo. Durante o encontro, o secretário da pasta, Fábio Renato de Oliveira, a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke, e o secretário adjunto Neto Franzatto, interlocutores do Programa, fizeram uma apresentação sobre o Plano de Adaptação e Resiliência Climática que está sendo elaborado pelo município.

“Americana e mais 11 municípios são pioneiros no projeto piloto do Programa Municípios Paulistas Resilientes. Hoje foram apresentados os objetivos, medidas propostas em consonância com a construção do Plano Municipal de Adaptação, ações que estão sendo desenvolvidas, riscos climáticos e os próximos passos do município frente ao programa”, explicou o secretário de Meio Ambiente de Americana.

Segundo Fábio, o Plano de Arborização Urbana da SMA que está sendo construído será inserido no plano de adaptação às mudanças Climáticas, visando o combate à elevação da temperatura, além do Programa para a Recuperação e Mapeamento das Nascentes.

O Governo de São Paulo, em parceria com a Agência Alemã para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil (GIZ), está capacitando técnicos e técnicas do município de Americana pelo Projeto Municípios Paulistas Resilientes (PMPR) para a elaboração do Plano Municipal de Adaptação e Resiliência Climática.

O trabalho está sendo coordenado pela Assessoria Internacional da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), com as participações das pastas de Desenvolvimento Regional (SDR) e da Defesa Civil. A aplicação do treinamento vai servir de base para a estruturação de um curso EAD, que será replicado para os 645 municípios do Estado de São Paulo.