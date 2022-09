A equipe da Defesa Civil de Americana realizou, nesta segunda-feira (5), visitas em residências na cidade para monitorar as áreas de risco de alagamentos. O objetivo, segundo o coordenador do órgão, João Miletta, é alertar os moradores sobre os cuidados no período de chuvas intensas e fazer a prevenção.

“Estivemos em várias residências e pudemos conversar com os moradores sobre a situação dos imóveis, os riscos de alagamento com a proximidade das chuvas, alertando-os para que, em qualquer emergência deste tipo, deixem suas casas rapidamente, buscando a ajuda do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Defesa Civil. O período de chuvas se aproxima e é necessário orientar a população. É um trabalho preventivo que pode salvar vidas”, disse Miletta.

Os locais visitados, juntamente com o agente da Defesa Civil, Gerson de Oliveira, foram a rua Santo Onofre, no São Manoel, e rua Diogo de Faria, no Cordenonsi, que correm risco de alagamentos com as águas de chuva.

O trabalho de orientação nas áreas será realizado pela Defesa Civil durante todo o mês de setembro.