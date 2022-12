A mesa diretora da Câmara Municipal de Americana, formada nesta sexta-feira, ficou sem representatividade feminina. Os eleitos foram Thiago Brochi (sem partido) presidente, Leo da Padaria (PV) – vice-presidente, Marcos Caetano (PL) – 1º secretário e Lucas Leoncine (PSDB) – 2º secretário.

A única vereadora – das três que ocupam uma cadeira no legislativo -, que colocou o nome à disposição para disputar todos os cargos da mesa foi a Professora Juliana (PT). Ela não foi escolhida para nenhuma deles. Atualmente, a vereadora Nathália Camargo (Avante) ocupa a cadeira de 2ª secretária, mas deixa o posto com o encerramento do biênio 21/22.