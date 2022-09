A Câmara Municipal de Americana realizou na terça-feira (6) sessão solene para a entrega da medalha de mérito “Profissional de Educação Física” a dezesseis homenageados que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana. A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (MDB) e acontece anualmente no mês de setembro, em comemoração ao Dia Nacional do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de setembro. Os homenageados foram escolhidos pelo destaque obtido nos trabalhos desenvolvidos na área da educação física em Americana.

Participaram o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), os vereadores Dr. Daniel (PDT), Fernando da Farmácia (PTB), Gualter Amado (Republicanos), Juninho Dias, Leco Soares (Podemos), Léo da Padaria (PV), Leonora Périco (PDT), Lucas Leoncine (PSDB), Marcos Caetano (PL), Nathália Camargo (Avante), Pastor Miguel Pires (Republicanos), Professora Juliana (PT), Silvio Dourado (PL) e Thiago Brochi (PSDB), a secretária municipal de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva, e o conselheiro do Conselho Regional de Educação Física (CREF4/SP), Márcio Rogério da Silva.

Foram homenageados os profissionais de educação física indicados pelos parlamentares da Casa: Andrea Siviero Elias Dollo, Ângela Cristina Pedreti, Bárbara Cassela Macedo, Bruno Bonassi de Souza, Cléber Moreira Rezende (Binho), Fábio de Oliveira Gasque, Fábio Tamazzi Cardoso Gomes, Gisele Machado Martins, João Francisco Simões, Júlio César Fadini, Maurel Luchiari, Odail de Oliveira, Renan de Ângelo, Renata Martins Pereira Gonçalves, Ricardo Furlan Nicolucci e Roberto Antônio de Campos Barion.

Durante o uso da palavra, o vereador Juninho Dias, autor do decreto que motivou a criação da medalha, destacou a importância da homenagem. “Sei a diferença que cada um de vocês faz na vida das pessoas e por esse motivo tomei essa iniciativa, juntamente com o CREF, de todos os anos homenagear os profissionais de educação física da cidade que exercem um trabalho diferenciado para as pessoas de Americana”, discursou.

A secretária municipal de Esportes, Grasiele Rezende, destacou o caráter transformador do esporte na vida das pessoas. “Sempre que puder falar, direi: o esporte transforma vidas. Eu tive a minha vida transformada e se hoje estou aqui é por causa das oportunidades que o esporte me proporcionou. Quando a gente investe em esporte, economiza com gastos em hospitais, medicamentos e tantas outras coisas”, disse.

Representando o Conselho Regional de Educação Física (CREF4/SP), o conselheiro Márcio Rogério da Silva falou sobre os desafios enfrentados pelos profissionais durante a pandemia de Covid-19. “Diante de tantas dificuldades, vocês conseguiram se reinventar, se destacaram, fizeram um bom trabalho e acredito que estamos saindo mais fortalecidos desta pandemia. Os governantes e sociedade reconheceram a importância deste trabalho para a promoção, manutenção e recuperação da saúde”, comentou.

Um dos homenageados da noite, o treinador de futebol Cleber Moreira Rezende discursou em nome de todos que receberam a medalha de mérito. “Parabéns a todos os colegas da profissão que têm feito a diferença na vida de jovens, adolescentes, idosos, dentro daquilo que Deus os capacitou como dom, podendo fazer a diferença na vida de muitos”, agradeceu.